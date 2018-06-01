حجم الزيادة في الإنتاج الصناعي الكوري يسجل أعلى مستوىاته

أكتب :

2018-06-01 11:41:25

تحديث :

2018-06-01 13:27:02

حجم الزيادة في الإنتاج الصناعي الكوري يسجل أعلى مستوىاته

زاد حجم الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي بنسبة كبيرة نتيجة لزيادة الإنتاج في الصناعات المعدنية والإنشاءات، بينما هبط حجم الاستثمارات في المنشآت والمبيعات بالتجزئة.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الخميس، زاد حجم الإنتاج الصناعي في كوريا خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر الأسبق، بعد أن عانى من هبوط خلال شهريْ فبراير ومارس الماضييْن.
وبهذا سجل حجم زيادة الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية أعلى مستوياته منذ 17 شهرا، أي منذ شهر ديسمبر من عام 2016 الذي بلغت فيه نسبة الزيادة 1.6%.
ويرجع السبب في زيادة الإنتاج الصناعي في شهر أبريل الماضي إلى ارتفاع حجم صادارات أشباه الموصلات والسيارات وقطع غيارها.
وبالتزامن مع الزيادة في حجم الإنتاج الصناعي، بلغ متوسط معدل التشغيل في قطاع الصناعات الإنتاجية في شهر أبريل 72.5%، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالشهر الأسبق.

[Photo : KBS News]

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