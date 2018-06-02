انخفاض أسعار الشقق السكنية لأول مرة منذ 57 شهرا

أكتب :

2018-06-02 13:39:55

تحديث :

2018-06-02 13:46:18

انخفاض أسعار الشقق السكنية لأول مرة منذ 57 شهرا

أعلن مجلس تقييم كوريا أن أسعار الشقق السكنية في جميع أرجاء البلاد قد شهدت انخفاضا بنسبة 0.03% مقارنة بالشهر الأسبق أي شهر ابريل الماضي.
وجاء ذلك الانفخاض في أسعار الشقق السكنية لأول مرة منذ شهر أغسطس من عام 2013، أي بعد مرور 57 شهرا. 
ويرجع سبب ذلك الى زيادة الضرائب على أصحاب الشقق العديدة وفرض القيود على عمليات إعادة البناء في بعض الشقق السكنية القديمة وغيرها من السياسات الجديدة التي فرضتها الحكومة الجديدة على سوق العقارات.
وقد انخفضت أسعار الشقق السكنية في منطقة كانغ نام 4 في العاصمة سيول  بنسبة 0.11% مقارنة بالشهر الأسبق، كذلك شهدت منطقتي سونغ دونغ ونو وون انخفاضا هي الأخرى. 
كما شهدت المقاطعات الاقليمية بما فيها مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية ومنطقة أول-سان التي تعاني من تدهور في قطاع صناعة السفن، شهدت انخفاضا بنسبة 0.49% و0.69 على التوالي. 
وتواصل أسعار الايجارات تراجعا حيث انخفضت بنسبة 0.28 % مقارنة بالشهر الذي سبقه.

[Photo : YONHAP News]

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