تباين معدل العمالة الكورية بين كبار السن والشباب

تبين أن نسبة الكوريين الجنوبيين من كبار السن العاملين هي الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن النسبة بين الشباب بقيت متدنية.

وفقاً للتقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم السبت، بلغ معدل تشغيل الكوريين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 75 عاماً 18.1% في عام 2016 ، حيث تصدرت كوريا قائمة الدول الستة عشر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

بينما جاءت المكسيك في المرتبة الثانية بنسبة 15.3%، تلتها اليابان بنسبة 8.7 %. بينما تذيلت اسبانيا الترتيب بـ 0.2 %.

من ناحية أخرى احتلت كوريا المرتبة الثامنة والعشرين من أصل 35 دولة عضوا في المنظمة من حيث معدل توظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما.

وقال الخبراء إن الفرق في معدل العمالة بين الفئات العمرية يرجع الى استمرارية فئة كبار المسنين الذين لا يمكنهم الحصول على الضمانات المعيشية بعد التقاعد في العمل، بالإضافة الى قلة فرص العمل أمام الشباب.