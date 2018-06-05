حذر تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري اليوم الاثنين من احتمال أن يتسبب الرفع المستمر في الحد الأدنى للأجور في حدوث تأثيرات جانبية سلبية في خلق وظائف جديدة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف قد انخفض بمقدار 96 ألف وظيفة في العام الماضي، وسوف ينخفض بمقدار 144 ألف وظيفة في عام 2020 إذا استمرت ظاهرة ارتفاع الحد الأدنى للأجور بالنسبة المخطط لها وهي 15% سنويا.

كما توقع التقرير أن يتعرض نظام الأجور في سوق العمالة للفوضى بسبب الارتفاع المستمر في الحد الأدنى للأجور.

وأكد التقرير على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتحكم في وتيرة الارتفاع في الحد الأدنى للأجور، رغم إحراز سياسة رفع الحد الأدنى للأجور نتائج جيدة إلى حد ما في رفع أجور العمال ذوي الدخل المنخفض.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "كيم دونغ يون" قد أشار إلى إمكانية التحكم في وتيرة الارتفاع في الحد الأدني للأجور.

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