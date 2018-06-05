فائض الحساب الجاري الكوري ينخفض ​​إلى أقل مستوى منذ ست سنوات

أكتب :

2018-06-05 11:04:28

تحديث :

2018-06-05 11:04:28

فائض الحساب الجاري الكوري ينخفض ​​إلى أقل مستوى منذ ست سنوات

تقلص فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي إلى أقل مستوى له منذ ست سنوات.
ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، استمر فائض الحساب الجاري في الارتفاع للشهر الـ74 خلال شهر أبريل، لكنه انخفض إلى مليار و770 مليون دولار أمريكي، وهو الأقل منذ أن بلغ 90 مليون دولار في شهر أبريل من عام 2012.
وقال البنك المركزي إن هذا الانخفاض يرجع جزئيا إلى الارتفاع الحاد في توزيع الأرباح التي بلغت 7 مليارات و570 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الصادرات والواردات معا للشهر الثامن عشر على التوالي، بينما انخفض العجز في ميزان السفر إلى مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2016، حيث عاد السياح الصينيون لزيارة البلاد بعد أن رفعت بكين الحظر المفروض على الرحلات السياحية المتجهة إلى كوريا الجنوبية.

[Photo : KBS News]

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