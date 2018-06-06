سام سونغ أفضل علامة تجارية آسيوية للعام السابع على التوالي

احتلت شركة سام سونغ للإلكترونيات المركز الأول في تقييم العلامات التجارية بواسطة المستهلكين في الدول الآسيوية الرئيسية، وذلك للعام السابع على التوالي.

وقال تقرير تضمن قائمة بأسماء أفضل العلامات التجارية في آسيا" إن الشركة الكورية احتلت المركز الأول، مشيرا إلى أن حوادث انفجار هواتف "غالاكسي نوت 7"، والمشاكل القانونية التي تعرض لها رئيس الشركة لم تؤثر سلبا على شعبيتها الناتجة عن استراتيجيتها التجارية التي ظلت تسعى إلى تحقيق الخير المجتمعي إلى جانب القدرات التنافسية لمنتجاتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المسح بدأ لأول مرة قبل 14 عاما في عام 2004، حيث احتلت سام سونغ حينذاك المركز السابع عشر، ثم ظلت ترتفع باستمرار حتى احتلت المركز الثاني لثلاثة أعوام متتالية منذ عام 2009، وظلت متربعة في المركز الأول منذ عام 2012.

وتلت سام سونغ شركة آبل الأمريكية التي تعد أكبر منافس لسام سونغ في مجال الهواتف الذكية، ثم "بانا سونيك" و"سوني" و"نسله" و"إل جي للإلكترونيات" و"غوغل" و"تشانيل" و"نايكي" و"فيليبس" ضمن قائمة أفضل عشر علامات تجارية.

وقد ظلت شركة "إل جي" الكورية تحتل المركز السادس للعام الثاني على التوالي.

واحتلت شركة لوتيه الكورية المركز الخامس والثلاثين ضمن القائمة.

وجرى هذا المسح بدءا من يوم 16 مارس وحتى 11 أبريل على المستهلكين في 14 دولة آسيوية للتعرف على أكثر العلامات التجارية الموثوق بها في 15 مجالا.

[Photo : KBS News]