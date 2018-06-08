كوريا الجنوبية تحصل على عضوية منظمة التعاون الدولية للسكك الحديدية

حصلت كوريا الجنوبية على عضوية كاملة في منظمة التعاون الدولية للسكك الحديدية خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمنظمة الذي عقد أمس الخميس في قرغيزستان.

الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الدولية للسكك الحديدية هي مجلس لمشغلي السكك الحديدية في المنطقة الآسيوية الأوربية، وتضم في عضويتها 28 دولة، من بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وقد ظلت كوريا الجنوبية تحاول الانضمام إلى عضوية المنظمة منذ عام 2015، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب معارضة كوريا الشمالية.

ووافقت بيونغ يانغ هذه المرة على انضمام سيول إلى عضوية المنظمة بعد تحسن العلاقات بين الكوريتين في الآونة الأخيرة.

وعبرت كوريا الشمالية عن موقف إيجابي تجاه انضمام كوريا الجنوبية إلى عضوية المنظمة خلال المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت في قرية الحدود "بان مون جوم" يوم الأول من يونيو الجاري.

ويشار إلى أن حصول كوريا الجنوبية على عضوية منظمة التعاون الدولية للسكك الحديدية يعد أمرا ضروريا لتنفيذ مشروعات ربط خط السكك الحديدية العابر لشبه الجزيرة الكورية بخط السكك الحديدية العابر للصين وخط السكك الحديدية العابر لمنطقة سيبيريا الروسية.

[Photo : KBS News]