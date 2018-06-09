وزير الصناعة: سيول تتعامل بفعالية مع اللوائح التجارية غير المعقولة

أكتب :

2018-06-09 14:31:08

تحديث :

2018-06-09 14:31:08

وزير الصناعة: سيول تتعامل بفعالية مع اللوائح التجارية غير المعقولة

قال وزير التجارة والصناعة والطاقة بيك أون كيو إن الحكومة ستواصل التعامل بفعالية مع ما وصفه بالإجراءات التجارية "غير المعقولة"، ضد واردات كوريا الجنوبية.
وقال الوزير لشركات الصلب المحلية أمس الجمعة إن سيول تسعى إلى وساطة منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.
وقال إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون مع الحكومة في مواجهة التغيرات في البيئات التجارية، وأضاف أن التحديات الرئيسية التي تواجه صناع الفولاذ تشمل زيادة العرض العالمي، وتراجع الطلب، وتوسيع إجراءات الحمائية التجارية.
وقال إنه يتعين على منتجي الصلب المحليين أن يسعوا إلى إصلاحات هيكلية وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مع إنشاء أنظمة إنتاج صديقة للبيئة.

[Photo : YONHAP News]

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