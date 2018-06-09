الرئيس مون يطَّلع على جهود وزارة المالية بشأن المبادرات الاقتصادية الرئيسية

أبلغ وزير المالية والاستراتيجية كيم دونغ يون الرئيس مون جيه إين بخطط وزارته حول كيفية تنفيذ المبادرات الاقتصادية الرئاسية، في النصف الثاني من العام.

وفي الاجتماع السادس له مع مون، الذي انعقد أمس الجمعة، قال كيم إن الوزارة ستركز في النصف الثاني من العام على تحقيق نتائج النمو المبدع في ثماني صناعات رائدة.

وفيما يتعلق بمبادرة إلغاء اللوائح، قال كيم إن الوزارة ستتوصل إلى تدابير للتخفيف من اللوائح بحلول أواخر سبتمبر.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل أيضًا على اتخاذ تدابير قصيرة وطويلة الأجل، لتخفيف الخلل في توزيع الدخل، من خلال التحليلات الدقيقة.



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