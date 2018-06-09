استدعاء زوجة رئيس مجموعة هانجين بشأن مزاعم توظيف غير قانوني

سيتم استجواب زوجة رئيس مجموعة هانجين "تشو يانغ هو" من قبل سلطات الهجرة بشأن مزاعم توظيف خادمات فلبينيات بشكل غير قانوني.

وقال مكتب ادارة الهجرة الكورية في سيول إنه سيستدعى "لي ميونغ هيه" لاستجوابها كمشتبه به في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين بتهمة انتهاك قانون مراقبة الهجرة.

واتهمت لي بإحضار حوالي 12 من مدبرات المنازل الفلبينيات إلى البلاد على أنهن متدربات صناعيات في شركة الطيران الكورية وتم توظيفهم في منزلها.

وتواجه ابنتها "تشو هيون آه"، وهي نائبة سابقة لرئيس شركة الطيران الكورية، نفس الاتهامات واستجوبها مسؤولو الهجرة الشهر الماضي طوال تسع ساعات.

اعترفت "تشو هيون آه" بتوظيف الخادمات لكنها نفت أي تورط في استقدام النساء الفلبينيات إلى كوريا الجنوبية.







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