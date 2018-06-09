ارتفاع أسعار البنزين للأسبوع السابع في سيول مقتربة من عتبة 1700 وون

ارتفعت أسعار البنزين المحلي للأسبوع السابع على التوالي لتقترب من متوسط 1610 وون للتر.

ووفقًا لموقع Opinet الخاص بمعلومات أسعار النفط التابع لشركة النفط الوطنية الكورية، ارتفع سعر البنزين العادي المباع في محطات الوقود عبر جميع أنحاء البلاد بمتوسط 4.7 وون إلى أكثر من 1609 وون للتر في الأسبوع الأول من شهر يونيو.

واستمرت الأسعار في الارتفاع منذ الأسبوع الثالث من شهر أبريل لتصل الآن إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2014.

بالمقارنة مع أدنى مستوى في السنوات الثلاث الماضية، والمسجل في مارس 2016 بمتوسط سعر بنزين بلغ حوالي 1340 وون، فإن الارتفاع يقدر بنحو 20 في المئة.

مؤسسة النفط الوطنية قالت من جانبها إن أسعار النفط العالمية قد انخفضت بسبب زيادة إنتاج النفط الخام والمخزون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محادثات حول زيادة محتملة في الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

لكن الشركة أشارت أيضا إلى أن الارتفاع في أسعار النفط المحلية من المتوقع أن يستمر في الوقت الراهن، حيث يستغرق الأمر وقتا لتنعكس الأسعار العالمية على الداخل.





[Photo : KBS News]