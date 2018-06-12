صادرات الهواتف الذكية الكورية تسجل أقل مستوى منذ 15 عاما

أكتب :

2018-06-11 13:22:22

تحديث :

2018-06-11 13:53:40

صادرات الهواتف الذكية الكورية تسجل أقل مستوى منذ 15 عاما

طبقا لتقارير صادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وهيئة الإحصاءات الكورية، بلغ حجم صادرات الهواتف الذكية الكورية 4 مليارات و809 ملايين و730 ألف دولار خلال الأربعة شهور الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعد أقل مستوى منذ أن تم تسجيل 4 مليارات و553 مليون دولار خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2003.
وأشارت التقارير إلى أن حجم صادرات الهواتف الذكية كان قد بلغ 11 مليارا و166 مليونا و180 ألف دولار خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2008، ثم انخفض ليصل إلى مستوى 5.7 مليار دولار في عام 2012، ثم زاد مرة أخرى ليبقى عند مستوى يتراوح بين 8 مليارات و9 مليارات دولار منذ عام 2014.
وشهد هذا الحجم انخفاضا حادا منذ الربع الثاني من عام 2016 بسبب زيادة التنافس مع الشركات الصينية ونقل مصانع الشركات الكورية إلى الخارج.

[Photo : KBS News]

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