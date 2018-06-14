الدوائر الاقتصادية ترحب بنتائج القمة الكورية الشمالية الأمريكية

أكتب :

2018-06-13 16:34:53

تحديث :

2018-06-13 17:29:04

الدوائر الاقتصادية ترحب بنتائج القمة الكورية الشمالية الأمريكية

رحبت الدوائرالاقتصادية في كوريا الجنوبية بمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية، معربةعن تطلعات كبيرة لأن يؤدي تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى تفعيل الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذاالسياق، أعربت معظم المؤسسات الاقتصادية والمالية الكورية الجنوبية، بما فيها غرفة التجارة والصناعة، واتحاد رجال الأعمال، والاتحاد القومي للاقتصاديين، واتحاد التجارة الدولية، عن ترحيبها بنتائج القمة. 
كما أعربت الشركات الكبرى جميعا عن تطلعها إلىتفعيل الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتخفيف التوتر.
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب قطاع الأعمال عن تطلعه إلى استئناف العمل في مجمع "كيسونغ" الصناعي، وقال "شين هان يونغ" رئيس اتحاد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجمع، إن مباحثات القمة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة جرت على نحو سريع، ويبدو أن التعاون الاقتصادي بين الكوريتين سيسيرعلى نفس المنوال. 

[Photo : YONHAP News]

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