البنك المركزي يؤكد أن رفع سعر الفائدة الأمريكي سيكون له تأثير محدود

قال محافظ البنك المركزي الكوري لي جو يول إن رفع سعر الفائدة الأمريكي لم يكن مفاجئًا، وأكد أن تأثيره سيكون محدودا على الأسواق المالية الكورية.

وصرح لي للصحفيين اليوم الخميس بأنه على الرغم من الفجوة الواسعة بين سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كوريا الجنوبية، إلا أنه لا يتوقع أن يؤدي ذلك الرفع الأخير إلى ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع سعر الفائدة من 1.75% إلى 2%، وهو الارتفاع الثاني لهذا العام.

ويتوقع المحللون أن يتم رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة مجددًا في سبتمبر.

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