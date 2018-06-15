انخفاض معدل زيادة عدد العاملين الجدد لأقل عن 100 ألف

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد العاملين على مستوى البلاد 27 مليونا و64 ألف شخص في شهر مايو الماضي، بزيادة مقدارها 72 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد الذين حصلوا على وظائف جديدة عن 100 ألف شخص، بعد أن تجاوز مستوى 100 ألف للشهر الثالث على التوالي منذ شهر فبراير الماضي.

كما يعد هذا العدد الأقل منذ شهر يناير من عام 2010 الذي انخفض فيه عدد العاملين الجدد بمقدار 10 آلاف شخص.

وبهذا بلغ حجم العمالة إلى عدد السكان 61.3% في شهر مايو الماضي، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و121 ألفا، بزيادة مقدارها 126 ألف شخص، حيث بلغت نسبة البطالة 4% في مايو الماضي، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر مايو منذ عام 2000.

أما نسبة البطالة للشباب فبلغت 10.5% في مايو، بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

[Photo : KBS News]