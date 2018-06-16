الولايات المتحدة تفرض 25٪ رسوما على السلع الصينية والصين ترد

قررت الصين مواجهة تحرك الحكومة الامريكية الأخير لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الصينية بفرض رسوم انتقامية مماثلة.

أعلن مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية يوم السبت انه سيطبق تعريفة بنسبة 25٪ على 659 سلعة استيرادية من الولايات المتحدة فيما قدرت قيمته بنحو 50 مليار دولار.

وينص الإعلان على أن التعريفات على 545 مادة بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية والبحرية سيتم فرضها بداية من السادس من يوليو وسيتم الإعلان عن تاريخ تطبيق التعريفة على 114 سلعة أخرى في وقت لاحق.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الرئيس ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على السلع الصينية بقيمة 50 مليار دولار.

وفي بيان له، قال ترامب إن التعريفات "ضرورية لمنع المزيد من عمليات النقل غير العادلة للتكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية نحو الصين".

وسيتأثر أكثر من 800 منتج صيني بالتعريفات الجديدة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على تكنولوجيا تركز حكومة بكين على تعزيزها.

كما حذر البيان من إمكانية فرض تعريفة إضافية إذا قامت الصين بتطبيق إجراءات جمركية أو غير جمركية على السلع والخدمات الأمريكية.

وفي جانب آخر من العالم، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض تعريفات انتقامية على الجينز والويسكي الأمريكي رداً على التعريفات الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم الأوروبي.