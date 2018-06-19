مؤشر أسعار الواردات في كوريا يصل إلى أعلى مستوياته منذ 42 شهرًا

ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة لها منذ 18 شهرًا في شهر مايو الماضي بسبب استمرار الارتفاع في أسعار النفط الخام.

ووفقا لتقرير تضمن بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار الواردات إلى 87,09 نقطة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 2,7% مقارنة بالشهر الأسبق.

وقال التقرير إن هذا النمو الشهري يعتبر الأكبر منذ نوفمبر 2016، عندما بلغ 4,2%.

وأضاف التقرير أن المؤشر الذي سجل نمواً لمدة خمسة أشهر على التوالي منذ يناير الماضي قد وصل في شهر مايو إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، عندما سجل 91,23 نقطة.

وأرجع البنك المركزي السبب في تلك الزيادة إلى الارتفاع الحاد في أسعار خام دبي، الذي ارتفع بنسبة 9% على أساس شهري، ليصل إلى متوسط قدره 74,41 دولار في مايو.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات في كوريا أيضا بنسبة 9% على أساس شهري ليصل إلى 84,63 في شهر مايو.



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