توقعات جيدة لصناعة الأوراق المالية في كوريا الجنوبية

أكتب :

2018-06-19 16:02:42

تحديث :

2018-06-19 16:08:07

توقعات جيدة لصناعة الأوراق المالية في كوريا الجنوبية

قالت مؤسسة موديز المتخصصة في التصنيف الائتماني العالمي اليوم الثلاثاء إنها عززت توقعاتها لصناعة الأوراق المالية في كوريا الجنوبية إلى درجة "مستقر"، مشيرة إلى استقرار أرابحها وظروف العمل المواتية.
وقال المحلل المالي في مؤسسة موديز "أوك تيه جونغ"، حول قرار تغيير التوقعات للسوق المحلية الكورية من درجة "سلبي" إلى "مستقر"، إن هذا يوضح أن الأرباح المستمرة سوف تكبح الارتفاع في درجة المخاطرة، نتيجة لبيئة التشغيل الداعمة.
وأوضحت موديز أيضًا أن تنوع الأوراق المالية المحلية واستقرار رأس المال سيساعد على الحيلولة دون حدوث المزيد من التدهور في الجدارة الائتمانية، خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف.
وبالنسبة للنظام المصرفي المحلي، فقد قالت الشركة إن توقعاتها ما زالت عند الدرجة "مستقر".
وفي إشارة إلى الاتفاقات بين الكوريتين والجهود المبذولة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال "أوك" إن المخاطر الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية "قد تراجعت بشكل كبير".

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