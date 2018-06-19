البنك المركزي الكوري يتعهد بالتركيز على تحقيق النمو ومواجهة التضخم

قال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي "لي جو يول" اليوم الثلاثاء إن البنك سيركز بشكل أكبر على النمو الاقتصادي وأسعار المستهلكين، وسيقوم بتعديل مستوى التسهيل النقدي إذا حقق الاقتصادُ النموَّ المتوقع ووصلت أسعار المستهلك إلى مستوى التضخم المستهدف.

وأضاف أن البنك سيركز على النمو وأسعار المستهلكين، أكثر من التركيز على الديون الأسرية وحركة رأس المال، كما سيبحث عن كثب في البيانات الاقتصادية وغيرها من الظروف في الداخل والخارج، التي تسبب تزايد حالة عدم اليقين والتوتر المالي في بعض الدول الناشئة، بالإضافة إلى الخلاف التجاري المحتمل بين الصين والولايات المتحدة.

وسوف يعقد البنك المركزي اجتماعا للجنة السياسات النقدية في يوليو.

وفي تعليق متشائم بعض الشيء، قال البنك المركزي إنه سيحافظ على سياسة نقدية تيسيرية، حيث تواجه البلاد ضغوطًا منخفضة من التضخم، مع ضعف علامات الانتعاش.

وقد أبقى البنك المركزي سعر الفائدة ثابتًا عند مستوى 1.5% لحوالي 6 أشهر، منذ زيادتها بمقدار 0.25% في نوفمبر 2017.



[Photo : KBS News]