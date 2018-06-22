الحكومة تعلن عن خطة لمتابعة إغلاق وإلغاء المفاعلات النووية

أقرت الحكومة الكورية خطة دعم للقضاء على القلق وعدم الرضا بشأن خطة إغلاق المفاعلات النووية وإلغاء إنشائها.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة اليوم برئاسة رئيس الوزراء " لي ناك يون"، حيث تم بحث خطة دعم المناطق والصناعات والقوى العاملة التي يتوقع أن تتعرض لخسائر نتيجة لسياسة التخلي عن المفاعلات النووية.

وقد قررت الحكومة أولا إلغاء مشروع إنشاء المفاعلين "تشون جي 1 و2" في منطقة "يونغ دوك" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وبيع أرض المشروع.

كما قررت أيضا الاستمرار في تقديم الدعم المالي إلى منطقة "وال سونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" والتي سيتم إغلاق المفاعلات فيها مبكرا، حتى موعد وقف تشغيلها بشكل كامل حسب قرار لجنة سلامة الطاقة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تقديم دعم مالي إلى المؤسسات المحلية ذات الصلة في حالة تقدمها بطلبات مشروعات جديدة بعد إجراء دراسة الجدوى عليها.

كما تم إعداد وسيلة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القوى العاملة المتخصصة في المفاعلات النووية على المديين المتوسط والطويل، بحيث يتم مساعدة الطلاب المتخصصين في أقسام الطاقة النووية في 16 جامعة كورية على تلقي التعليم المتقارب والحصول على فرص عمل في الخارج، وزيادة نسبة توظيف المتخصصين في الطاقة النووية في المؤسسة الكورية للطاقة المائية والنووية من 13% إلى 30%.

علاوة على ذلك، قررت الحكومة زيادة حجم الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال سلامة المفاعلات النووية وتفكيكها بـ300 مليار وون خلال السنوات الخمس القادمة من أجل الحفاظ على بيئة صناعة المفاعلات النووية المحلية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في منشآت السلامة الخاصة بـ14 مفاعلا نوويا تجاوزت أعمارها 20 عاما، من تريليون و100 مليار وون إلى تريليون و800 مليار وون.

[Photo : KBS News]