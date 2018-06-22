مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تبقى تصنيف كوريا عند إيه إيه سالب

أكتب :

2018-06-22 15:12:07

تحديث :

2018-06-22 15:32:47

مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تبقى تصنيف كوريا عند إيه إيه سالب

أبقت مؤسسة "فيتش" تقييمها لتصنيف كوريا الجنوبية الائتماني عند درجة "إيه إيه سالب" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت "فيتش" في تقريرها الصادر اليوم الجمعة إنه قد تم تخفيف حالة المواجهة في شبه الجزيرة الكورية نتيجة لمحادثات القمة الأخيرة بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، لكنها أضافت أنها أبقت تصنيف كوريا كما هو عليه الآن بسبب الاستمرار في وجود المخاطر الجييوسياسية التي تحيط بشبه الجزيرة الكورية.
وقالت إن إعلان كوريا الشمالية عن نزع أسلحتها النووية سيكون نقطة انطلاق لتخفيف المزيد من حالة المجابهة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية ، والقضاء على تكرار زيادة وخفض التوتر العسكري والذي استمر خلال عشرات السنوات.
وأكدت أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، قد تتطلب وقتا طويلا لتنفيذها، وقد تكون وقابلة للتفكك، وقد تتسبب في تضارب مصالح الدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، ومنها الصين واليابان.
وتوقعت مؤسسة "فيتش" أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.8% هذا العام، و2.7% العام القادم نتيجة لانخفاض حجم الصادرات وارتفاع أسعار النفط العالمية والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

[Photo : YONHAP News]

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