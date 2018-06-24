كوريا الجنوبية تسجل أكبر عجز سياحي مع الاتحاد الأوروبي في عام 2017

أكتب :

2018-06-23 15:24:51

تحديث :

2018-06-23 15:24:51

كوريا الجنوبية تسجل أكبر عجز سياحي مع الاتحاد الأوروبي في عام 2017

سجل عجز السياحة في كوريا الجنوبية رقما قياسيا في العام الماضي.
أصبحت أوروبا المنطقة التي تسجل فيها كوريا الجنوبية أكبر عجز سياحي، فيما يعتبر أول تغيير في الترتيب منذ 14 عامًا.
وفقا لبيانات بنك كوريا الصادرة يوم السبت، ارتفع عجز كوريا الجنوبية في التوازن السياحي مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي في عام 2017 إلى نحو 5.47 مليار دولار، مما يمثل أكبر عجز بين وجهات السفر الرئيسية حول العالم. .
وكانت الولايات المتحدة تحتل المركز الأول بين عامي 2004 و2016.
ويعتقد أن التغير في الترتيب يرجع إلى زيادة في الطلب، حيث سافر عدد أكبر من الكوريين إلى دول أوروبية خلال العطلة المطولة في مايو وأكتوبر من العام الماضي، مع تزايد شهرة أوروبا الشرقية إلى حد كبير.
في مقابل ذلك، انخفض عدد الزائرين الأوروبيين إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي بنسبة 0.7 بالمائة.
بلغ عجز السياحة الكوري الجنوبي مع الولايات المتحدة 5 مليارات دولار في العام الماضي، حيث تجذب الولايات المتحدة ليس فقط المسافرين بل الطلاب أيضا.
وبلغ العجز مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعةً ستة مليارات دولار، وهو ما يمثل 62٪ من إجمالي العجز السياحي في كوريا.
كانت الصين والشرق الأوسط المناطق الوحيدة التي شهدت معها كوريا الجنوبية فائضًا في ميزان السياحة خلال العام الماضي.

[Photo : KBS News]

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