طوكيو تبحث تقديم شكوى ضد سيول بسبب دعم قطاع بناء السفن

أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة اليابانية تبحث في تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد كوريا الجنوبية، بشأن مزاعم بأن الحكومة الكورية قدمت دعما لشركات بناء السفن بشكل غير عادل.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الاثنين إن طوكيو تدرس تقديم طلب إلى المنظمة، لبدء مشاورات ثنائية مع سيول حول هذه القضية.

وقال التقرير إن هذه الخطوة تأتي بعد أن قدمت حكومة كوريا الجنوبية حوالي 12 تريليون وون من المساعدات المالية لشركة ديه وو لبناء السفن والهندسة البحرية، من خلال المؤسسات المالية التابعة للدولة منذ عام 2015.

وتعتقد اليابان أن هذه المساعدات جعلت شركة ديه وو تخفض أسعار منتجاتها.

وفي يناير، أرسلت اليابان وثيقة تطلب فيها من كوريا الجنوبية تصحيح ممارساتها، لكن سيول ردت بأن المؤسسات المالية تقدم المساعدات على أساس تقديرها الخاص.

[Photo : KBS News]