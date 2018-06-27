تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى أقل مستوياته منذ 14 شهرًا

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياته منذ 14 شهرًا في شهر يونيو، وسط تباطؤ التوظيف والمشاكل التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لمسح أجراه البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، فإن مؤشر ثقة المستهلك لهذا الشهر بلغ 105.5 نقطة، بانخفاض قدره 2.4 نقطة عن الشهر السابق.

وقد سجل المؤشر في الشهر الحالي أقل قيمة له منذ أبريل من العام الماضي، كما يعد انخفاضه الشهري الأكبر منذ نوفمبر 2016.

ومع ذلك، فما زالت قيمة المؤشر فوق الدرجة 100، مما يعني أن عدد المتفائلين يفوق المتشائمين بشأن الظروف الاقتصادية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض يرجع إلى تباطؤ التوظيف وتجدد المخاوف بشأن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

[Photo : KBS News]