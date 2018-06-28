تسوية النزاع بين آبل سام سونغ بعد معركة دامت 7 سنوات

وضع قادة عملاقي التكنولوجيا العالمييْن، آبل وسام سونغ، نهاية للنزاع القانوني الذي استمر بين الشركتين الأمريكية والكورية على مدار 7 سنوات.

وقالت القاضية "لوسي كوه" في محكمة شمال كاليفورنيا إن الشركتين أبلغتاها بأنهما توصلتا إلى تسوية بشأن اتهامات آبل لشركة سام سونغ حول نقل تصميم آيفون.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل هذه التسوية.

وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة في كاليفورنيا ضد سام سونغ، وألزمت الشركة بدفع أكثر من 500 مليون دولار بسبب انتهاكها لبراءات اختراع شركة آبل.

ولكن قبل عودة الشركتين إلى قاعات المحاكم مجددا، اتفقتا على تسوية النزاع المستمر بينهما منذ عام 2011.

وكرر المتحدث باسم شركة آبل تصريحا سابقا من الشركة مفاده أن القضية متعلقة بما هو أكثر من المال، وأن شركة آبل أشعلت ثورة الهواتف الذكية عبر جهاز آيفون.

وقد اكتفت سام سونغ بتأكيد خبر الاتفاق دون التعليق على أي تفاصيل أخرى.

وكانت المعركة القضائية قد بدأت عندما حكمت محكمة أمريكية بأن سام سونغ انتهكت براءات اختراع تصميم آبل. لكن المحكمة العليا قبلت استئناف شركة سام سونغ، وأعادت القضية إلى المحكمة الأقل درجة، وفي مايو، حكمت هيئة المحلفين بعد إعادة حساب التعويض الذي تستحقه شركة آبل، بأن تدفع سام سونغ 539 مليون دولار.

وبعد الحكم بفترة قصيرة طلبت سام سونغ إعادة المحاكمة.



[Photo : KBS News]