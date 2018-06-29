زيادة حجم الإنتاج الصناعي الكوري للشهر الثاني على التوالي

أكتب :

2018-06-29 11:34:20

تحديث :

2018-06-29 13:35:12

زيادة حجم الإنتاج الصناعي الكوري للشهر الثاني على التوالي

شهد حجم الإنتاج الصناعي الكوري زيادة للشهر الثاني على التوالي، بينما انخفض حجم الاستهلاك والاستثمارات في المنشآت للشهر الثالث، في شهر مايو الماضي.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، زاد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، وللشهر الثاني على التوالي.
وأرجع التقرير السبب في هذه الزيارة إلى زيادة حجم الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية، خاصة السيارات والهواتف الذكية.
أما حجم إنتاج أشباه الموصلات فقد تراجع بنسبة 7% في مايو للأمرة الأولى مرة منذ سبعة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن حجم المبيعات بالتجزئة قد تراجع بنسبة 1% في مايو مقارنة بالشهر الأسبق في الوقت الذي انخفض أيضا حجم الاستثمارات في المنشآت بنسبة 3.2%، وللشهر الثالث على التوالي.
ومن جهة أخرى، أشار تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إلى أن مسح مؤشر ثقة الأعمال بلغ 80 نقطة في مايو، بانخفاض قدره نقطة واحدة مقارنة بالشهر الأسبق.

[Photo : KBS News]

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