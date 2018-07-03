الصادرات الكورية تتجاوز 50 مليار دولار للشهر الرابع على التوالي

أكتب :

2018-07-02 13:37:28

تحديث :

2018-07-02 13:46:28

الصادرات الكورية تتجاوز 50 مليار دولار للشهر الرابع على التوالي

تجاوز حجم الصادرات الكورية 50 مليار دولار للشهر الرابع على التوالي.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر يونيو الماضي 51.23 مليار دولار، بانخفاض نسبته 0.089 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن تجاوز حجم الصادرات الكورية 50 مليار دولار للشهر الرابع على التوالى يأتي لأول مرة.
وكانت الصادرات الكورية قد تراجعت بنسبة 1.5% في شهر أبريل الماضي، ثم زادت بنسبة 13.5% في مايو، وظلت كما هي في شهر يونيو الماضي.
أما حجم الواردات في شهر يونيو الماضي فبلغ 44.91 مليار دولار، بزيادة نسبتها 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم الفائض التجاري الكوري في يونيو 6.32 مليار دولار، وهو فائض للشهر السابع والسبعين على التوالي.

[Photo : KBS News]

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