شركة كورية جنوبية ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي

تم إدراج كوريا الجنوبية ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي في المملكة العربية السعودية.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الأحد عن أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قد أخبرتها بأن مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" دخلت ضمن القائمة القصيرة لمشروع بناء محطات الطاقة النووية في السعودية.

وتضم القائمة القصيرة أيضا الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، ومن المتوقع أن يتم اختيار الشركة الفائزة بالمناقصة خلال العام القادم.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تخطط لبناء محطتين نوويتين تصل طاقة كل منهما إلى 2.8 غيغا واط حتى عام 2030.

وعقدت الوزارة اليوم الاثنين اجتماعا لمسؤولي الشركات ذات الصلة، ومن بينها شركة الطاقة المائية والنووية الكورية وشركة "دوسان" للصناعات الثقيلة، لبحث القضايا المتعلقة بسبل الفوز بالمناقصة.

وتخطط الوزارة لعقد اجتماعات مماثلة كل شهرين، وإنشاء مركز لدعم التنافس على المشروع النووي السعودي.

[Photo : KBS News]