بدء تطبيق النظام الجديد لتقليل ساعات العمل في كوريا

بدأت كوريا الجنوبية أمس الأحد تطبيق نظام جديد يحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية بـ52 ساعة بحد أقصى.

وقد بدأ تطبيق هذا النظام في هذه المرحلة على الشركات التي يزيد عدد عمالها عن 300 شخص.

ومن المتوقع أن يتسبب النظام الجديد لتقليل ساعات العمل في حدوث تغييرات في حياة المواطنين الكوريين من خلال تشجيعهم على تحقيق توازن في حياتهم بين العمل والمتطلبات الأخرى.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التوظيف والعمل، تم تطبيق نظام تقليل ساعات العمل بالفعل في 60% من تلك الشركات الكورية.

أما الـ40% المتبقية فهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تطبيق النظام فيها في وقت لاحق.

وقد عبرت الشركات الصغيرة عن قلقها من تطبيق النظام بسبب احتمالات تأثيره سلبا على انخفاض حجم الإنتاج وزيادة أجور العمال.

وتطالب الشركات الحكومة بتمديد فترة السماح بتطبيق نظام ساعات العمل المرنة لتخفيف التدعيات السلبية التي قد تنجم عن تطبيق نظام تقليل ساعات العمل.

[Photo : KBS News]