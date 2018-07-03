1,5% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا في شهر يونيو

ظلت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية مستقرة نسبيا في شهر يونيو، لكن المنتجات الصناعية وأسعار النقل ارتفعت نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 5% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة النمو في مؤشر أسعار المستهلك قد ظلت في نطاق 1% لمدة تسعة أشهر على التوالي منذ أن سجلت زيادة بلغت 2,1% في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وقد قاد هذا الارتفاع بشكل أساسي القفزة في أسعار السلع البترولية التي بلغت 10% بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. ويعتبر الارتفاع بنسبة 10% هو الأكبر منذ شهر أبريل من العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بـ11%. وأدى هذا الارتفاع إلى نمو كبير في أسعار النقل، بلغ 4,1% في الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، تباطأ النمو في أسعار المنتجات الزراعية إلى 6,6% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كان قد بلغ 9% في مايو.





[Photo : KBS News]