مشاركة كورية أمريكية إماراتية للفوز بإنشاء محطات الطاقة السعودية

تسعى كوريا الجنوبية إلى إقامة مشاركة استراتيجية مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، من أجل تعزيز فرصها في الفوز بمناقصات بناء محطات الطاقة النووية، في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لما ذكره مكتب النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كوان تشيل صونغ" اليوم الثلاثاء، ناقشت وزارة التجارة والصناعة والطاقة وشركة كوريا للطاقة الكهربية طرق متابعة مشروعات بناء محطات الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

وكجزء من الجهود الرامية إلى الترويج لمحطات الطاقة النووية الكورية، ستعقد شركات الكهرباء الكورية حملة ترويجية في المملكة العربية السعودية في النصف الثاني من العام، كما تخطط وزارة الطاقة لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في هذا الشأن.

ومن الواضح أن كوريا الجنوبية تقوم بهذه الخطوة باعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة تعتبر الخيار الأكثر واقعية، مقارنة بالمنافسين الرئيسيين في المشروع وهم فرنسا وروسيا والصين.

كما تخطط كوريا الجنوبية للمشاركة في مشروعات المحطات النووية في السعودية مع الإمارات العربية المتحدة، استنادًا للخبرة الكورية في بناء محطة الطاقة النووية في منطقة "براكة" في الإمارات.



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