تنفيذ نظام العمل المرن في 9 جهات من بين كل 10 جهات عامة في كوريا

تبين أن 9 جهات من بين كل 10 جهات في القطاع العام ظلت تنفذ نظام العمل المرن حتى قبل تنفيذ نظام تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 52 ساعة.

وقال تقرير صادر عن نظام معلومات إدارة الجهات العامة إن 321 جهة من إجمالي 361 جهة عامة تابعة للحكومة، أي ما يعادل نسبة 88.9%، ظلت تنفذ نظام العمل المرن في العام الماضي.

وحسب أنواع نظام العمل المرن، قامت 313 جهة، أي بنسبة 86.7% منها، بتطبيق "نمط تعديل أوقات العمل ذاتيا" بشرط العمل لمدة 8 ساعات يوميا وخمسة أيام أسبوعيا.

كما أدخلت 156 جهة، أي 43.2%، "نمط اختيار ساعات العمل" من أجل تعديل ساعات العمل ذاتيا دون التقيد بـ8 ساعات يوميا و5 أيام أسبوعيا، واتخذت 54 جهة، أي 15%، "نمط العمل المكثف" الذي يعني الحفاظ على القيام بالعمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا من خلال أداء الأعمال لمدة 10 ساعات وأقل من 5 أيام أسبوعيا.

وبالمقارنة مع الجهات العامة والفرعية المطبقة للنظام قبل 4 أعوام، زاد العدد بمقدار 101 جهة، أي بنسبة 45.9%.

وقد ظلت الحكومة الكورية تعمل تشجع الجهات العامة على تطبيق نظام العمل المرن من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتوفيرالظروف الملائمة للأعمال في الشركات والأعمال المنزلية في نفس الوقت.

[Photo : KBS News]