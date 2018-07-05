احتياطي النقد الأجنبي الكوري يتجاوز 400 مليار دولار لأول مرة

كشف تقريرصادر عن البنك المركزي الكوري عن أن حجم الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي قدتجاوز مستوى 400 ملياردولار لأول مرة.

وأوضح التقرير أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي الكوري بلغ 400 مليار و300 مليون دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، أي بزيادة قدرها مليار و320 مليون دولار بالمقارنة مع الشهر الأسبق.

تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ظل يتزايد باستمرار خلال أربعة اشهر متتالية منذ شهر مارس الماضي، حتى سجل رقما قياسيا في نهاية الشهر الماضي.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي أن مستوى 400 مليار دولار يقع ضمن نطاق الحجم المناسب الذي نصح به صندوق النقد الدولي.

وترجع الأسباب الرئيسية في ذلك إلى الفائض الثابت في الحساب الجاري وزيادة أرباح تشغيل رأس المال من النقد الأجنبي.

كما أشار إلى أن الفائض الثابت في الحساب الجاري وزيادة أرباح تشغيل رأس المال من النقد الأجنبي قد قاما بدور كبير في تحقيق هذا المستوى من الاحتياطي من النقدالأجنبي.

وقال التقرير إن كوريا احتلت بذلك المركز التاسع عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما جاءت الصين في المركز الأول بـ3 تريليونات و110 مليارات و600 مليون دولار، ثم اليابان بتريليون و254 مليارا و500 مليون دولار.

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