الحكومة تزيد مساعدات الإسكان للمتزوجين الجدد والشباب

أكتب :

2018-07-06 09:51:18

تحديث :

2018-07-06 09:51:18

الحكومة تزيد مساعدات الإسكان للمتزوجين الجدد والشباب

تعتزم إدارة الرئيس مون جيه إين أن تقدم المزيد من المساعدات في مجال الإسكان، لأكثر من 1.6 مليون أسرة مكونة من عروسين وللشباب، قبل نهاية ولايتها.
وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزارة الداخلية والسلامة، أمس الخميس، عن مجموعة من الإجراءات للتخفيف من العبء المالي لتكاليف السكن، للمتزوجين حديثًا والأجيال الأصغر سنًا.
وبموجب الخطة الجديدة، ستستفيد 880 ألف أسرة مكونة من عروسين جدد، و750 ألف شاب من الامتيازات الجديدة.
كما ستقوم الحكومة ببناء 30 ألف وحدة إضافية باسم "مدينة الأمل"، التي يستطيع العروسان استئجارها بأسعار أقل من سعر السوق.
وبدءًا من العام المقبل، ستخفض الحكومة ضريبة الاستحواذ بنسبة 50% للعروسين عند شراء منزلهما الأول.

[Photo : KBS News]

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