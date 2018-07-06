الكشف عن مطالب الشركات والعمال بشأن الحد الأدنى للأجور

أكتب :

2018-07-06 14:24:39

تحديث :

2018-07-06 14:42:53

الكشف عن مطالب الشركات والعمال بشأن الحد الأدنى للأجور

تم الكشف عن مطالب الشركات والعمال بشأن الحد الأدنى للأجور للعام القادم في اجتماع للجنة الحد الأدنى للأجور عقد اليوم الجمعة.
وطالب ممثلو العمال برفع الحد الأدنى للأجور ليكون 10 آلاف و790 وونا في الساعة، بزيادة نسبتها 43.3% مقارنة بالمستوى الحالي.
وكان سكريتر عام اتحاد النقابات العمالية الكورية قد قال أمس الخميس إنه سيبذل جهودا ليتجاوز الحد الأدنى للأجور للعام القادم 10 آلاف وون في الساعة.
أما ممثلو الشركات فطالبوا بتجميد مستوى الحد الأدنى في نفس مستوى هذا العام وهو7530 وونا في الساعة.
كما طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث يختلف مستواه حسب أنواع القطاعات، ضمن الجهود الرامية إلى حماية مصالح الشركات الصغيرة وأصحاب المحلات الصغيرة. 
وستعقد لجنة الحد الأدنى للأجور أربع جولات أخرى من اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم لتحديد مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم، بحيث يتم الإعلان عنه رسميا يوم الخامس من شهر أغسطس القادم. 

[Photo : KBS News]

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