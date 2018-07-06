محكمة ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجموعة شركات هان جين

رفضت محكمة جنوب سيول الإقليمية اليوم الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق "تشو يانغ هو" رئيس مجموعة شركات "هان جين" الكورية.

وكانت النيابة العامة قد طالبت المحكمة بإصادر مذكرة اعتقال بحق "تشو" بتهمة الاختلاس والتهرب الضريبي وبعض التهم الأخرى.

وقالت المحكمة إنه من الصعب الاعتراف بوجود حاجة إلى وضع المشتبه فيه رهن الاحتجاز، نظرا لأن الاتهامات الموجهة إليه قابلة للنزاع، وعلى المحكمة أن تضمن حقه في الدفاع.

وقد سعت النيابة العامة إلى الحصول على مذكرة توقيف بحق "تشو يانغ هو" يوم الاثنين الماضي بسبب شكوك في تهربه من أكثر من 50 مليار وون من ضرائب الميراث، واختلاس حوالي 20 مليار وون من خلال صفقات غير قانونية، بالإضافة إلى تشغيل صيدلية بشكل غير قانوي باستخدام اسم مستعار.

الجدير بالذكر أن عائلة "تشو" تعاني من العديد من المشاكل حاليا بعد الكشف عن أن زوجته وابنتيه قمن باستخدام العنف الجسدي واللفظي ضد موظفي الشركة وبعض الأشخاص الآخرين، وقد قدمت النيابة العامة طلبات بإصادر مذكرات لاعتقالهن، لكن المحكمة رفضت تلك الطلبات.

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