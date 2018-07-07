وزير التجارة: النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين له تأثير محدود على كوريا الجنوبية

قال وزير التجارة إن الحرب التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والصين سيكون لها تأثير محدود على صادرات كوريا الجنوبية.

أدلى الوزير بيك أون كيو بهذا التصريح خلال اجتماع مع مسؤولي الوزارة المكلفين بالتحقق من الظروف الحالية المتعلقة بالتجارة.

وقال إن النزاع بين اكبر اقتصادين في العالم يزيد من عدم اليقين المحيط باقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير، مما يثير المخاوف لدى المصدرين المحليين.

لكنَّه استدرك أن تأثير الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة على الواردات الصينية سيكون محدودًا على المدى القصير.

كان المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة قد توقَّع سابقًا انخفاض الصادرات الكورية إلى الصين بمقدار 190 مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة بقيمة 50 مليون دولار.

وحذر الوزير من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتوسع ويطول، مشدِّدًا على أهمية الراقبة الدقيقة للتحضير لأي تداعيات محتملة على الشركات والاقتصادي المحلي.



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