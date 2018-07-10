إل جي الأولى عالميا في سوق شاشات أموليد الخاصة بالساعات الذكية

تم تصنيف شركة "إل جي ديسبلاي" الكورية كأكبر مورد في العالم لشاشات "أموليد" المستخدمة في الساعات الذكية، خلال العام الماضي.

وطبقا لتقرير صادر عن شركة "آي إتش إس ماركت" ، فقد شحنت الشركة الكورية لصناعة الشاشات 10 ملايين و640 ألف وحدة من شاشات عرض "أموليد" الخاصة بالساعات الذكية في العام الماضي، وهو ما يمثل 41.4% من السوق العالمية، وتلتها شركة "سام سونغ" الكورية بنسبة 34.8%، من خلال شحن 8 ملايين و950 ألف وحدة، ثم شركة "إيفر" الصينية بنسبة 16.2%.

ويرجع السبب في الأداء الجيد لشركة "إل جي ديسبلاي" إلى الطلب القوي من شركة "آبل" الأمريكية التي تعد أكبر منتج للساعات الذكية في العالم.

وبلغ عدد شاشات "أموليد" التي صدرتها شركتا "إل جي " و"سام سونغ" الكوريتان لشركة "آبل" في العام الماضي، 14 مليونا و750 ألف وحدة.

[Photo : YONHAP News]