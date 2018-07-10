انخفاض حجم التجارة والصادرات الكورية الشمالية في العام الماضي

طبقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية التجارة الكورية في سيول اليوم الاثنين، بلغ حجم تجارة كوريا الشماليةفي العام الماضي 5.55 مليار دولار، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالعام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية الشمالية قد شهد انخفاضا بنسبة 37% فيما ازداد حجم الواردات بنسبة 1.8%.

وبهذا بلغ حجم العجز التجاري لكوريا الشمالية ملياري دولار في العام الماضي، أي ضعف ما كان عليه في العام الأسبق.

وأرجع التقرير السبب في انخفاض حجم تجارة كوريا الشمالية إلى القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في العام الماضي بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وكانت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية في عام 2016 قد استثنت عمليات التجارة الهادفة لمعيشة الشعب، بينما لم تتضمن عقوبات العام الماضي أي استثناءات.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا يحظر على بيونغ يانغ تصدير الفحم ومواد الحديد والمعادن، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين في شهر يوليو من العام الماضي.

كما تبنى المجلس قرارا آخر يحظر تصدير الأنسجة والملابس الكورية الشمالية بعد قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سادسة في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن حصة تجارة كوريا الشمالية مع الصين بلغت 95% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية.

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