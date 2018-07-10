تخفيض نسبة زيادة رسوم المرافق العامة خلال النصف الثاني من هذا العام

قررت الحكومة الكورية تخفيض نسبة زيادة رسوم المرافق العامة لمواجهة الضغوط المحتملة لارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من هذا العام، والناجم عن ارتفاع أسعار النفط العالمية.

جاء هذا القرار في اجتماع عقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالأسعار، حيث ناقش المشاركون توقعات التضخم في النصف الثاني من هذا العام، وسبل تحقيق الاستقرار في الأسعار في المنتجعات الصيفية خلال موسم الإجازات.

وتوقع المشاركون أن تتمتع الأسعار بالاستقرار خلال النصف الثاني من هذا العام، لكنهم توقعوا في الوقت نفسه أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في تضخم الأسعار.





[Photo : KBS News]