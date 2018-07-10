أسعار الحبوب في كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوياتها هذا العام

سجلت أسعار الحبوب في كوريا الجنوبية أعلى مستوياتها نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار الأرز خلال النصف الأول من هذا العام.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا بنسبة 19.8% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى منذ أن بدأ جمع الإحصاءات الديموغرافية ذات الصلة لأول مرة في عام 1985.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الأرز قد شهدت ارتفاعا بنسبة 26.4% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج في العام الماضي بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الأسبق.