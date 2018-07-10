حجم السندات الحكومية والخاصة يقترب من ألف تريليون وون

أكتب :

2018-07-09 13:46:42

تحديث :

2018-07-09 14:31:32

حجم السندات الحكومية والخاصة يقترب من ألف تريليون وون

اقترب حجم السندات الكورية الحكومية والخاصة التي يجب أن يتم تسديدها ألف تريليون وون بسبب تسجيل حجم إصدار السندات الحكومية الجديدة أعلى مستوى له على الإطلاق.
وطبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري للاستثمارات المالية، بلغ حجم السندات الحكومية والخاصة 994 تريليونا و695.8 مليار وون حتى يوم الرابع من شهر يوليو الجاري.
ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ ألف تريليون وون قريبا، نظرا لأنه كان من المعتاد أن يشهد حجم السندات الحكومية زيادة خلال الفترة من شهر يونيو وحتى أغسطس كل عام .
وبهذا الخصوص، أكد معهد التنمية الكوري في تقرير له مؤخرا حول الوضع الاقتصادي الكوري خلال النصف الأول من عام 2018، على ضرورة تسديد الديون الحكومية في الوقت الذي تتوفر فيه العائدات الضريبية.

[Photo : KBS News]

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