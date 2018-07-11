تراجع النمو في الطلب المحلي

قال المعهد الكوري للتنمية إنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية تتمتع باستمرار النمو السريع للصادرات، فإن التحسن العام في المؤشرات الاقتصادية يتباطأ بسبب ضعف النمو في الطلب المحلي.

ونشر المعه، الذي يعد مؤسسة أبحاث تديرها الدولة، هذا التقييم في تقرير له حول الاتجاهات الاقتصادية في شهر يوليو، اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إن صادرات أشباه الموصلات والبتروكيماوريات والسلع الكيماوية واصلت نموها القوي، رغم أن إجمالي الصادرات شهد انخفاضًا هذا الشهر، بسبب قلة أيام العمل.

ومع ذلك، أضاف التقرير أن التحسن العام في الإنتاج يزداد تباطؤا، كما ظل النمو في عدد المواطنين الذين لديهم وظائف بطيئا.



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