واشنطن تستعد لفرض تعرفة جمركية إضافية على المنتجات الصينية

أكتب :

2018-07-11 10:54:41

تحديث :

2018-07-11 11:17:07

واشنطن تستعد لفرض تعرفة جمركية إضافية على المنتجات الصينية

تسعى الولايات المتحدة إلى وضع مجموعة جديدة من التعريفات الجمركية على حوالي 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" في بيان أصدره أمس الثلاثاء، إن الرئيس "دونالد ترامب" أمر مكتب الممثل التجاري الأمريكي بالبدء في عملية فرض تعريفات بنسبة 10% على 200 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية.
وقال "لايتهايزر" إن هذه الخطوة جاءت نتيجة لرد فعل بكين على فرض واشنطن تعريفات جمركية على الواردات الصينية، وعدم تغيير بكين لممارساتها.
ووصف القرار الجديد بأنه استجابة مناسبة لرد الفعل الصيني، وتم اتخاذه لمنع الواردات الصناعية الصينية الضارة.
وتأتي التعريفة الأمريكية الإضافية، التي ستخضع لإجراءت لمدة شهرين حتى تتم الموافقة عليها، بما في ذلك عقد جلسة استماع علنية، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، ثم رد بكين فوريا بفرض ضرائب بنسبة 25% على نفس القيمة من المنتجات الأمريكية.

[Photo : YONHAP News]

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