ظل معدل نمو الوظائف الشهرية في كوريا الجنوبية دون مستوى 200 ألف للشهر الخامس على التوالي، في شهر يونيو الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على وظائف في الشهر الماضي 27 مليونا و120 ألفا، بزيادة قدرها 106 آلاف، أي بنسبة 0,4%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن شهر فبراير الماضي شهد هبوط النمو في التوظيف إلى أقل من 200 ألف للمرة الأولى منذ 21 شهرًا، حيث بلغ وقتها 104 آلاف.

وقال التقرير أيضا إن هذا الرقم ظل تحت مستوى 200 ألف خلال الثلاثة أشهر التالية، ثم انخفض إلى ما دون 100 ألف في مايو.

كما أظهر التقرير الأخير أن معدل التوظيف الإجمالي في كوريا انخفض بنسبة 0,1% على أساس سنوي ليصل إلى 61,4% في يونيو، بينما وصل معدل البطالة إلى 3,7%، منخفضا أيضا بنسبة 0,1% على أساس سنوي. ووصل معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما إلى 9%، بانخفاض بلغ 1,4% مقارنة بالعام السابق.



[Photo : KBS News]