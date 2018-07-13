مجموعة ماهيندرا الهندية تستثمر أكثر من مليار دولار في شركة سانغ يونغ

أكتب :

2018-07-11 10:56:11

تحديث :

2018-07-11 10:56:11

مجموعة ماهيندرا الهندية تستثمر أكثر من مليار دولار في شركة سانغ يونغ

تعهد رئيس مجموعة "ماهيندرا" الهندية، التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة "سانغ يونغ" الكورية الجنوبية لإنتاج السيارات، باستثمار مبلغ 1,3 تريليون وون كوري، أي ما يعادل حوالي 1,2 مليار دولار، في فرعها في كوريا في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الكورية "يون يونغ تشان" إن رئيس المجموعة "أناند ماهيندرا" قدم هذا التعهد خلال اجتماعه مع الرئيس "مون جيه إين" فى مكتب رئيس الوزراء الهندي، فى نيودلهى أمس الثلاثاء.
وخلال الاجتماع، طلب الرئيس "مون" من الرئيس التنفيذي لشركة "ماهيندرا" أن يولي اهتماما أكبر بالصعوبات التي يعاني منها موظفو شركة "سانغ يونغ" السابقين الذين تم الاستغناء عنهم قبل استحواذ "ماهيندرا" على شركة السيارات الكورية، وهم يطالبون حاليا بإعادة تعيينهم.
ومن جانبه قال رئيس المجموعة الهندية إن مجموعته استحوذت على شركة "سانغ يونغ" للسيارات وهي تعاني من تعثر مالي وإداري في عام 2011، وقد نجحت المجموعة في أن تزيد من مبيعات الشركة بأكثر من ثلاث مرات خلال السنوات السبع الماضية.

[Photo : YONHAP News]

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