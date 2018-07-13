الحكومة الكورية تجري حوار طوارئ اقتصادية

كثفت الحكومة الكورية من إجراءات الطوارئ للتعامل مع الركود في سوق التوظيف، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وفي هذا الإطار، عقد "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية والاستراتيجية حوارا خاصا اليوم في مقر الحكومة في سيول، لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة بحضور وزير الصناعة والتجارة "بيك أون كيو" ووزير التوظيف والعمل "كيم يونغ جو" ووزير الصحة والرفاهية "بارك نونغ هو" ومساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية "يون جونغ وان".

وصرح مصدر مسؤول في وزارة المالية بأن الاجتماع تناول عددا من القضايا الاقتصادية الراهنة بما فيها الركود في فرص العمل والحرب التجارية الأمريكية الصينية وإيجاد فرص عمل لفئة محدودي الدخل.

ويذكر أن تقرير ا أصدرته هيئة الإحصاءات الوطنية قد أكد أن حجم الزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل في شهر يونيو الماضي لم يتجاوز 106 آلاف شخص، حيث ظل في مستوى أقل من 200 ألف شخص لخمسة أشهر متتالية، بينما بلغ حجم الزيادة في عدد الحاصلين على وظائف في النصف الأول من هذا العام 142 ألفا فقط، وهو المستوى الأقل منذ النصف الثاني من عام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية.





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