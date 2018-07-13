تشغيل 14 روبورتا في مطار إنتشون الدولي

من المتوقع أن يبدأ قريبا تشغيل روبوتات مزودة بوظائف القيادة الذاتية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، من أجل إرشاد المسافرين في مطار إنتشون الدولي.

وصرحت إدارة مؤسسة مطار إنتشون بأنه سيتم تشغيل 14 روبورتا متخصصة في الإرشاد باسم "إيرستار"، وسوف تعمل في المطار بدءا من يوم 21 من هذا الشهر الذي ستبدأ فيه فترة الإجازات الصيفية لهذا العام.

وستقوم 8 روبورتات في محطة الركاب الأولى و6 روبورتات في محطة الركاب الثانية بالتعريف بمواقع نوافذ إجراءات الركوب في حالة تقديم مستخدمي المطار معلومات عن رحلاتهم بالكلام أو بالكتابة.

وحسب رغبة المسافرين، يمكن أن تحملهم الروبورتات إلى مقاصدهم.

وفي منطقة السوق الحرة، ستقدم الروبورتات معلومات عن مواقع المحلات وبوابات الركوب، كما ستقدم معلومات عن مواقع الحصول على الأمتعة من خلال الأكواد المكتوبة عليها، في صالات الدخول.

وفي حالة التقاط صور تذكارية مع المسافرين، ستقدم الروبوتات خدمة إرسالها عبر الإيميل والرسائل الهاتفية.

ويمكن للزوار الأجانب الاستفادة من خدمات هذه الروبورتات المزودة بوظيفة الإدراك الصوتي ب4 لغات وهي الكورية والإنجليزية واليابانية والصينية.

وقالت إدارة مطار إنتشون إن هذه الروبورتات يمكنها الإعراب عن 14 نوعا من التعابير العاطفية اعتمادا على الذكاء الصناعي الدقيق، حيث سيشعر مستخدموها كأنهم يلتقون بمرشدين آدميين حقيقيين.

[Photo : KBS News]