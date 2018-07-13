البنك المركزي يحافظ على أسعار الفائدة ثابتة

قرر البنك المركزي الكوري الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي كما هو، عند مستوى 1.5%، وذلك على خلفية ركود سوق العمل المحلية، والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وعقدت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها الشهري اليوم الخميس، حيث قررت تجميد سعر الإقراض عند المستوى الحالي، كما كان متوقعا.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيقلل من نسبة النمو المتوقعة السابقة، البالغة 3%، قائلًا إن اتجاه النمو سيتراجع بشكل طفيف عن توقعاته السابقة في أبريل.

وقد حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير لمدة 8 أشهر، منذ نوفمبر من العام الماضي، عندما رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أكثر من 6 سنوات.

وفي يونيو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي من 1.75% إلى 2%.

وقد أثار الفارق في أسعار الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المخاوف من خروج الاستثمارات الأجنبية من كوريا الجنوبية.



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