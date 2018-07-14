ارتفاع متوسط العمر المتوقع للكوريين إلى 82.4 عام

أكتب :

2018-07-13 14:42:39

تحديث :

2018-07-13 17:15:26

ارتفاع متوسط العمر المتوقع للكوريين إلى 82.4 عام

وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس الخميس، وصل متوسط العمر المتوقع للأطفال الكوريين المولودين في عام 2016 إلى 82.4 عام، وهو أعلى من متوسط العمر المتوقع للأطفال المولودين في نفس العام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.6 عام. 
واحتلت اليابان المركز الأول من بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيث وصل متوسط العمر المتوقع فيها 84.1 عام، وتلتها سويسرا بـ83.7 عام.
وأشار التقرير إلى أن معدل الذين يعتقدون أن حالتهم الصحية جيدة يصل إلى 32.5% في كوريا، و35.5% في اليابان، بينما يعتقد 88.4% من الكنديين و88% من الأمريكيين أن حالتهم الصحية جيدة.

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